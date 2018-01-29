Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakanlardan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Beştepe'de kabul ettiği, görüşmenin yaklaşık olarak 3 saat sürdüğü belirtildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakanlardan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun görüşme yaptığı öğrenildi.



NELER KONUŞULDU



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri belirtildi.



Ayrıca, görüşmenin 3 saat sürdüğü kaydedildi.



KAYNAKLARDAN DEĞERLENDİRME



Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, "AKP'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini" ifade etti.



ulusal.com.tr