Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Diplomatik temas kapsamında her iki lider, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi. Görüşmede ayrıca, bölgede ve dünya genelinde yaşanan son küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"İRAN HALKI BU ZORLU ZAMANLARI AŞACAK"

Görüşme esnasında bölgede süregelen çatışma ortamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu süreç nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde karşıladıklarını dile getirdi. Mevkidaşının Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, İran halkının içinden geçtiği bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına dair inancını ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik tutumunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması amacıyla kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Yürütülen diplomatik adımlara değinen Erdoğan, masadaki müzakerelerin müspet bir şekilde sonuçlanması için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.