Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan telefon görüşmesi
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Diplomatik temas kapsamında her iki lider, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi. Görüşmede ayrıca, bölgede ve dünya genelinde yaşanan son küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"İRAN HALKI BU ZORLU ZAMANLARI AŞACAK"

Görüşme esnasında bölgede süregelen çatışma ortamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu süreç nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde karşıladıklarını dile getirdi. Mevkidaşının Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erdoğan, İran halkının içinden geçtiği bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına dair inancını ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik tutumunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması amacıyla kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Yürütülen diplomatik adımlara değinen Erdoğan, masadaki müzakerelerin müspet bir şekilde sonuçlanması için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Tokat’ta kiraz üreticisi perişan! “Bir gram bile hasat alamadık”Tokat’ta kiraz üreticisi perişan! “Bir gram bile hasat alamadık”Yurt
BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden uyarı: Krizin faturası soframıza çıkacak!BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden uyarı: Krizin faturası soframıza çıkacak!Dünya
recep tayyip erdoğan Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
Ateşkes ihlal edildi, cevapsız bırakmayacağız
ABD'yi sarsacak sözler
Otomotiv sektörü 2025'te cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama!
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
İsrail ordusunda bir kişi daha intihar etti
Meteoroloji arife günü listesini güncelledi!
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji il il uyardı! 27 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji il il uyardı! 27 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak
Temmuz ayı emekli ve memur zammı netleşiyor! Temmuz ayı emekli ve memur zammı netleşiyor!
Son Dakika: Altın fiyatlarında bayram öncesi arife günü hareketi! Son Dakika: Altın fiyatlarında bayram öncesi arife günü hareketi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?