Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi Shaquille O'Neal buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından Shaquille O'Neal ile görüştü. İkilinin buluşması Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.

PARKEYE İNDİLER, TOP İMZALADILAR

Erdoğan ve ünlü basketbolcu, görüşme kapsamında merkezin parkesine indi. İkili burada günün anısına bir basketbol topu imzaladı.

Buluşmaya dair fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.