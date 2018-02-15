Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulü sona erdi.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti.



Kabulde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmelerin, terörle mücadele meselesinin ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tillerson'a Türkiye'nin tüm önceliklerini ve beklentilerini açık bir şekilde ilettiği kaydedildi.



3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.



Yarın Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.



Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.





ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert kritik görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı: "Türkiye ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye ile aramızdaki gerginliğin yükseldiği açık ama çalışabileceğimiz çok fazla alan var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO müttefiğimize saygı duyuyoruz. Ama herkes IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı."





ulusal.com.tr