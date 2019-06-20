Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gazeteciliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Her gazeteci bir araştırmacıdır, doğruların peşindeki insandır" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.



Toplantının başında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Mursi'nin unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 25 dakika can çekişiyor ve orada hiçbir müdahale yapılmıyor" dedi.



Erdoğan daha sonra gazeteciliğin önemine değindi. "Gazetecilik bir hakikat arayışıdır. Her gazeteci bir araştırmacıdır. Doğruların peşindeki insandır" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Medya siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline dönüştürülmemelidir. Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine asla karşı çıkmadık. Bilakis denetim aracı olan medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda dönüştürmeye çalışmasına itiraz ediyoruz. Biz kibirli, yanlı, art niyetli bir gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz.



Gerçeklerin ortaya çıkması için canı pahasına çalışan gazetecilerimize şükran borçluyuz. Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin gözden kaçırdığı nokta bu. Biz sizden, bize dair haberleri etik çerçevesinde değerlendirmenizi bekliyoruz. Sizlerden sadece gerçekleri yazmanızı istiyoruz."



TOPLANTI BASINA KAPALI DEVAM ETTİ



Sözlerini tamamlayan Erdoğan, yabancı basın mensuplarına dönerek "Şimdi sizin sorularınızı yanıtlayacağım" dedi.



Ancak daha sonra toplantının bu kısmının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıyı canlı aktaran televizyon kanalları bu noktada yayınlarına son verdi.



ulusal.com.tr