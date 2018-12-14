Yargı Konferansında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayetine değinerek,"Haksız yere bir cana kıymanın inancımızdaki yeri ortadayken bu cinayetin takibini neredeyse tek başımıza yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Bende kısa bir süre önce memleketim Rize'de şehit edilen İl Emniyet Müdürümüz, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine aynı şekilde dün başkentimiz Ankara'daki bir tren kazasında ebediyete intikal eden 9 kardeşimize Allah2tan rahme tdiliyorum. Yaralılarımıza da şifa niyaz ediyorum. Hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunmasında yüksek yargının rolü konulu konferansımızın başaralı geçmesini hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Filozoflar adaletin sadece erdemlilere fazilet sahiplerine mahsus bir özellik olduğunu söyler.Aynı şekilde vicdanlarda karşılığı olmayan adalaeti sadece kanunlarala sağlamak mümkün değildir. Güçlülerin erdemli erdemlilerin güçlü olmadğı bir dünyada yaşadığımızı kabul etmek zorundayız. Zulümle payidar olunamayacağının sayısız örneği vardır. Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor.

Müslümanın olduğu yerde sömürü, soykırım, husumet, adaletsizlik, gelir dağılımı çarpıklığı olmaz, olmamalıdır. Ama bugün maalesef bunların hepsi İslam coğrafyasının üstünde kara bulut gibi geziyor.

İstanbul'da suudi arabistan başkonsolosluğu'nda öldürülmesi kenara bırakılacak şey değildir.

Cemal Kaşıkçı olayında katilin kim olduğu bana göre çok net. Bu 15 in içinde fail var. Bu faili siz biliyorsunuz. Ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap bu 18 kişiyi tutukladık. daha sonra bunların sayısını 22 ye çıkardılar.önceleri bu suçu buraya yıkmanın derdine girdiler. ileri gittiler. yerli işbirlikçilerle bunu yaptık dediler. kimdir bu yerl işbirlikçe bunu söyleyin dedik. söylemedikleri gibi ben böyle bir ifade kullanmadım gibi bir yalan daha söylediler. biz ses kayıtlarından şunu da öğrenmiş olduk. gelenlerin içinde şuanki veliaht prensin en yakınındaki insanlar en aktif rol üstlenicisi. bakın herşey şuanda gün yüzüne çıkıyor. islam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların ve riyalin kurbanı olanlar bu olayın karşısında hakkı ve adaleti söylemediler. batıda bir çok baronlar da bunu söyleyemiyor. neden dolarlar gelecek. petrolün zengini durumunda olan bu ülke ne yazık ki hala kararını veremedi. dün senatoda çıkan kararı duydunuz. adalet mülkün esasıdır. uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için verin biz yargılayalım dedik. vermediler. zerre kadar adalet duygusu olsa verirlerdi. neden vermiyorlar. çünkü sıçrayacağı yer belli oluyor. bütün çıplaklığıyla herşey ortaya çıkıyor. sonuna kadar kovalayacağız ki adalet yerini bulsun.

operasyonumuzu yaptık. bunun gerisi gelecektir. sürekli sınırlarımıza tehlike oluşturan bölgelerde adımlarımızı attık atmaya devam edeceğiz. tehdit varsa bu tehditlerin cevabı aynen verilecektir. nitekim sadace suriye nin kuzeyine 20 bini aşkın silah araç gereç gönderildi. kime geliyor bunlar? oradakii pkk ya. bunlar bizim elimize geçiyor. elimize geçince de kimlerden geldiğini görüyoruz. hem insani istihbaratı hem teknik istihbaratı kullanıyoruz. bunları hem obama ya hem trump a anlatmış insanımç hepsi duyar gibi duruyorlar ama duymuyorlar. dedik ya adalet. o olmayınca o gören gözler birden bire görmez oluyor. münbiç arapların yaşadığı bir yer ama orayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumdalar. söz verdiler onları fıratın doğusuna göndereceğiz dediler.teröristleri çıkarmadığınız takdirde biz münbiç e de gireceğiz. bundan sonrası için tek günlük dahi gecikmeye tahammülümüz yoktur. fıratın doğusunda neler yapıldığını ve şayet hemen harekete geçmezsek ileride karşımıza neler çıkacağını göstermektedir. biz suriyede attığımız adımlarla sadece kendi ülkemizi değil ümmeti de koruyoruz. hukuk devleti ilkesine de titizlikle bağlı kalmayı sürdürüyoruz.

Suriye'de attığımız adımlarla sadece kendi ülkemizin güvenliğini sağlamakla kalmıyoruz. Ümmetin ve tüm insanlığın izzetini de koruyoruz.

Ülkemizin demokrasisine de hukuk devleti niteliğine de hak ve özgürlükleri konusundaki samimiyetine de kimsenin söyleyecek bir sözü olamaz.

İslam toplumlarının çoğunun yönetimi adaletten uzak bir durum içerisindedir.

Haksız yere bir cana kıymanın inancımızdaki yeri ortadayken bu cinayetin takibini neredeyse tek başımıza yapıyoruz.