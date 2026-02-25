Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavrularımızın ilahi söylemesi ziyadesiyle gururlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Grup Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, öğrencilerin okul bahçelerinde ilahi okumasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kürsüden hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Balıkesir'de yaşanan uçak kazası için adli ve idari süreçlerin başlatıldığını belirtelerek başladı. Erdoğan, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ RAMAZAN'I BURUK GEÇİRTİYOR

Gündemdeki bir diğer konu olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim tarihinde varılan ateşkese ve yapılan anlaşmalara rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmamasının Ramazan ayının buruk geçmesine neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, Filistin halkına olan desteğini "Aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizde" sözleriyle vurguladı.

''ZİYADESİYLE GURURLANDIRDI''

Çocukların camileri şenlendirdiğini, sofraları bereketlendirdiğini ve Kur'an-ı Kerim sesinin kalplere şifa olduğunu belirten Erdoğan, ''Bu yıl ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle manevi hazzı hep birlikte yaşıyoruz. 'Kabe'de hacılar hu der Allah' bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve kalbine nakşeden ülkemizde bestecisinden icracısına kadar tebriklerimi iletiyorum.

Yavrularımızın okul bahçelerinde ilahilere eşlik ettiğini, hep bir ağızdan coşkuyla Allah lafzını seslendirdiğini görmek bizi memnun etti, gururlandırdı. Özlediğimiz bir iklimdi. Kimse bundan tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun!" dedi.

''MEB'İN RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİN ANAYASAL DAYANAĞI VAR''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda düzenlenen Ramazan ayı programlarına da değinen Erdoğan, bu faaliyetlerin tamamen hukuki zemin çerçevesinde gerçekleştiğini aktardı. MEB'in Anayasa'nın kendisine yüklediği çalışmaları yerine getirdiğinin altını çizen Erdoğan, eleştirilere karşı "MEB'in Ramazan etkinliklerinin Anayasal dayanağı var" sözleriyle yanıt verdi.

Hangi siyasi görüşten olursa olsun vatandaşların okullardaki Ramazan etkinlikleri genelgesini olumlu bir şekilde karşıladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu duruma karşı çıkanların asıl derdinin doğrudan milletin kendisiyle olduğunu dile getirdi. Muhalif kesimleri eleştiren Erdoğan, söz konusu kişilerin noel ve cadılar bayramı süslemelerinden rahatsızlık duymadığını hatırlattı.

"LAİKLİK KAVRAMININ ARKASINA SAKLANMAKTAN VAZGEÇİN"

Erdoğan, konuşmasının devamında bu kesimlerin laiklik kavramını bir kalkan olarak kullandığını belirterek, ''Bunlar laiklik kavramının arkasına saklanarak, bu millete nasıl zulm ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl çabaladıklarını iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin." dedi.

