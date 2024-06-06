Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kanunları onayladı! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kanunlar onaylandı. Kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de ayrıca bazı Cumhurbaşkanı kararları da yer aldı. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni kanunlar ve aldığı bazı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Resmi Gazete'de yer aldı.
Söz konusu kanunla; Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara’da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek.
Resmi Gazete'de, 6 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yayımlandı.
New York’ta, 9 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın uygun bulunduğuna dair kanun da yayımlananlar arasında yer aldı.