Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "yurt dışına bazı işadamlarının para kaçırdığı" söylentileri için "Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı tevrizatları yapılıyor. Böyle bir şey varsa izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz haftalarda hayata geçen proje bazlı teşvik sistemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEİK Genel Kurulu’ndaki konuşmalarından satır başları;



Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Türkiye tarihinin her döneminde cazibe odağı olmuştur.



2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 180 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım gelmiştir.



Geçtiğimiz hafta proje bazlı teşvik sistemimizi başlattık. Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız teşvik sistemi ile yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyoruz.



Türkiye hem siyasatte hem de ekonomi de kendisine bir adım yaklaşana bırakınız 3-5 adımı adeta koşarak giden bir ülkedir. Son günlerde birileri Türkiye'deki iş adamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz.



"KİMSE KUSURA BAKMASIN AFFETMEYİZ"



Gümrük vergisi muafiyetinden inşaat harcamalarının kdv istisnasına, personel desteğine, kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar çok önemli teşviklerle yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Sizleri ekonomi bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum.



Bugüne kadar ülkemizde yol yürüyüpde bundan pişman olan kimse yoktur. Yatırımcılarımızın memnuniyetini her yerde görüyoruz. Birileri ısrarla ülkemizdeki iş adamlarımızın varlıklarını dışarıya çıkardıkları yönde tezviratlar üretiyor.



Her kim işini ticaretini yatırımlarını büyütmek geliştirmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Milletimizin de eli hem bu dünyada hem öteki dünyada yakalarında olacaktır. Bu ülkenin ve milletin imkanları ile büyüyen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışına yatırım yapanlara değil varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın geçerli bir izahı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde oldum.



Türkiye’de OHAL demokrasiyi mi engelliyor? Hak ve özgürlükleri mi engelliyor? Sadece terör örgütlerini engelliyor.



Koltuk hırsım olsa 18 ay daha kalırdım