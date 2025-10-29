Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, bu önemli günün zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini şu sözlerle iletti:

"Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyorum."

"KAOS TÜCCARLARINA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde istiklaline sarılan fedakar milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır.

Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Bölgesinde lider, dünyada muteber, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.