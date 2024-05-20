Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6-8 Ekim değerlendirmesi! Davada çıkan kararlarla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Ekim terör olayları davasında çıkan kararlara ilişkin konuştu. Olayları "terör kalkışması" olarak niteleyen Erdoğan davanın geç sonuçlanmasını eleştirdi. Erdoğan, "Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması demokrasiye hakarettir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6-8 Ekim değerlendirmesi! Davada çıkan kararlarla ilgili konuştu
Editör: Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Ekim terör olayları davasında çıkan kararları değerlendirdi.

"6-8 Ekim hadisesi asla protesto gösterisi değildir. 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör olaylarıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyasi dava" diyenlere de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması demokrasiye hakarettir. Mahkeme kararıyla ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Sokakları kan gölüne çevirerek bu ülkede siyaset yapılmayacağını herkesin anlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YARGIYA GÜVEN MESAJI

Beştepe’deki 26’ncı Dönem Adli Yargı ve 16’ncı Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde adalete güven konusu da vardı. Erdoğan, "Adalete güveni ne kadar sağlam tesis edersek ekonomide o kadar hızlı mesafe alırız. Adalet hukuk alanındaki reform iradesinin güçlü olmasını kritik önemde görüyoruz. Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması için bundan sonra da yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhurbaşkanı erdoğan # 6-8 ekim
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