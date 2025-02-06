Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat depremleri mesajı: "Bir oluruz, yaralarımızı sararız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşı rahmetle anarak, "Şehirlerimiz tekrar ayağa kalkana kadar inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz." dedi. Deprem bölgesinde yaraların tamamen sarılana kadar çalışmaların süreceğini vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat depremleri mesajı: "Bir oluruz, yaralarımızı sararız"
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Depremde hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere sabır dileyerek, "İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

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