Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: '3 yıl gibi kısa sürede sözümüzü tuttuk'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda hem kayıpları andı hem de bölgedeki yeniden imar sürecine dikkat çekti.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ili doğrudan etkiledi. Felaketin bilançosu ağır oldu; en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.

"KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Depremin üzerinden geçen üç yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı paylaştı. Felakette yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet dileyen Erdoğan, paylaşımında "3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"3 YIL GİBİ KISA SÜREDE ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İMAR VE İHYA ETTİK"

Erdoğan, mesajının devamında deprem sonrası verilen sözlerin tutulduğunu ve bölgenin yeniden inşa edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

