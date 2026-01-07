Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 2026 yılının ilk toplantısında partililere hitap eden Erdoğan, konuşmasına teşkilat mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "2026 yılının ilk grup toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize desteğiniz, coşkunuz, ahde vefanız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir siyaset izlediklerini belirten Erdoğan, "Hangi unvanda olursak olalım hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete, ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Büyük bir ailenin fertleriyiz" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre AK Parti'nin üye sayısında liderliğini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: "AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız güncel verileri açıkladı. Buna göre; AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci partisi ana muhalefet partisine bu sene de fark ettik. Aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazla."

PARTİYE YENİ KATILIMLAR

Toplantıda partiye katılan yeni isimlere rozetleri takıldı. Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yola devam edeceğini belirten Erdoğan, "Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DIŞ POLİTİKADA BAŞARI VURGUSU

Erdoğan, 2025 yılının bölgesel ve küresel krizlerin gölgesinde geçtiğini ancak Türkiye'nin bu süreçten başarıyla çıktığını ifade etti. "Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatı olmadığı dönemde tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de polemik yapmadan, laf cambazlığına tevessül etmeden eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas sonuçların hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, İran'dan Sudan'a, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasına kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına uygun şekilde hareket ettik."

Geçtiğimiz yılın öncelikli gündeminin deprem bölgesinin ihyası olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Sadece ev, işyeri, konut yapmadık aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesine de değinen Erdoğan, bütçenin büyüklüğüne ve hedeflerine dikkat çekti: "TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan merkezi yönetim bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 trilyon liraya yaklaşan 2026 bütçemizi 86 milyonun refahını artırmaya çalışan, insan merkezli üretim ve ihracat eksenli tasavvurla hazırladık."

2026 SENESİ REFORM YILI OLACAK

Küresel ekonomideki paylaşım mücadelesine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin yeni dönemdeki stratejisini açıkladı. Erdoğan, "2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Reform programımızı hayata geçireceğiz" diyerek şunları kaydetti: "Küresel ekonomi yeni bir muharebenin içine sürükleniyor. Değerli metaller üzerinden yeni paylaşım yapılıyor. Enerji kaynakları, ticaret yollarını elde etmek için ciddi mücadele yaşanacağına benziyor. Batı dünyası tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan küresel fırtınadan Türkiye'yi sahile ulaştıracak kadro bellidir."

MUHALEFET BELEDİYELERİNE SERT ELEŞTİRİLER

Konuşmasının son bölümünde muhalefet partilerine ve belediyecilik hizmetlerine yüklenen Erdoğan, sert ifadeler kullandı. Yapacakları çalışmaların temel amacının vatandaşları mağduriyetten kurtarmak olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Seçim döneminde vaat yağmurunda tutup, Ankara'ya su veremeyen beceriksizlerin insafına bırakmamak için yapacağız. Belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği vatandaşlarımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatanların bir daha milletimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına bize mesaj verdiğini sanan şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız."

Erdoğan konuşmasını, "Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. Biz kendimize inanıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, vaat dağıtıp kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık" sözleriyle tamamladı.