Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "Kimse yargıya ayar veremez"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcıların baskı altına alınması, ailesi ve çocukları üzerinden hedef gösterilmesi sorumsuzluğun daniskasıdır. Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez” dedi.

Konuşmasında yargının bağımsızlığı ve adaletin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Hepimiz, yargının görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Geçmişte biz de bazı kararları eleştirdik, ancak yargıya parmak sallamak, itibarsızlaştırmak ve hukuk insanlarını tehdit etmek gibi bir tutum içine girmedik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk sisteminin bağımsız bir şekilde işlemesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’de kimse layüsel değildir. Yargının üzerinde baskı kurmaya çalışan çevreler, eski Türkiye’nin hayalini kuruyor ve kendilerine sağlanan imtiyazları koruma derdine düşüyor. Ancak hukuk dışı yollardan adalet mekanizmasını etkilemeye çalışmak, hakikatin sert duvarına çarpacaktır” diye konuştu.

Yeni göreve başlayacak hakim ve savcılara başarılar dileyen Erdoğan, "Adalet kapısına gelen herkes hakkını alabilmelidir. Yargı, hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalıdır. Unutmayın, adaletin tecelli etmediği her dava, toplum vicdanında derin yaralar açar” dedi.