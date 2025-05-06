Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "Sokakta terör estiriyorlar”

Erdoğan, Türkiye'nin 2002 öncesine kıyasla çok daha özgür ve zengin bir medya yapısına sahip olduğunu belirtti.

“Kim ne derse desin Türkiye, 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin bir medya ekosistemine sahiptir.” diyen Erdoğan, özellikle sokak röportajlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Eline bir mikrofon, bir de kamera alan kendini gazeteci sanıyor. Bu şahıslar, sokak röportajı adı altında adeta terör estiriyor.”

Erdoğan, bu tür kişilerin halkı provoke ettiğini ve gazetecilik kisvesi altında kamu düzenini bozduğunu savundu.

“Nasıl bir cübbe giyen herkes hâkim ya da savcı olmuyorsa, eline kamera ve mikrofon alan da gazeteci olamaz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz.”

"Gazze'de gazeteciler can veriyor"

Konuşmasında Filistinli gazetecilere de değinen Erdoğan, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında 212 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde birçok basın emekçisi yaşamını yitirdi” dedi.

Erdoğan, özgür, milli ve sorumlu basının toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı:

“Anadolu medyasının sesi gür çıktıkça demokrasimiz de güçlenecektir.”

"28 Şubat medyasını hatırlamak bile istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte medyanın siyaseti yönlendirmeye çalıştığı dönemlere de atıfta bulunarak, “28 Şubat dönemindeki korkunç medya atmosferini hatırlamak bile istemiyoruz. O günleri geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bazı basın organlarının hâlâ eski alışkanlıkları sürdürmek istediğini belirtti:

“Birileri kabullenmek istemese de yeni Türkiye’de artık eskiye rağbet kalmamıştır. Medya sopasıyla siyaseti hizaya sokmaya çalışanlara karşı duruşumuz nettir.”