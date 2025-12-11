Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: ''TİSK elini taşın altına koymalı''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurulun hem ülkeye hem de iş hayatına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni eden Erdoğan, belirlenecek yol haritasının iş dünyasının tamamı için faydalı sonuçlar getirmesini beklediğini ifade etti.

TİSK’in 63 yıllık köklü geçmişine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Konfederasyonun kurumsal ve güçlü bir varlık gösterdiğini belirtti. Erdoğan, TİSK'in 2.3 milyon çalışanı ile ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üzerinde katkı sunduğunu vurguladı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesindeki ilk 10 işletmenin 7'sinin TİSK camiası içinde yer aldığını ve ihracatımızın neredeyse yarısının TİSK bünyesindeki işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"TİSK İCRAAT ODAKLI HAREKET EDİYOR"

TİSK çatısı altında iş dünyası için yayınlanan raporların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kağıt üzerindeki hedefleri gerçeğe dönüştürmek işin özünü teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. Bu noktada, TİSK’in icraat odaklı ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle gördüğünü aktardı.

Küreselleşmenin tüm hızıyla devam ettiği ve teknolojinin baş döndürücü şekilde geliştiği bu dönemde, işletmelerin ve işverenlerin bu yeni gerçekliğe uyum sağlamasının kritik olduğunu kaydetti. Çalışma barışının, sosyal diyaloğun sağlanmasında, istihdamın, üretimin ve ihracatın güçlendirilmesinde mühim bir misyonu yerine getiren TİSK camiasını tebrik eden Erdoğan, Konfederasyonun 3 dönemdir refah ve istikrarı tehdit eden sınamalar karşısında "devletin ve milletin yanında olduğunu açık ve net göstermiştir" sözleriyle takdirlerini iletti.

Özgür Burak Akkol’u ve TİSK ailesinin her bir ferdini tebrik eden Cumhurbaşkanı, Olağan Genel Kurul ile yoluna daha da güçlenerek devam edeceğine inandığı TİSK yönetim kuruluna başarılar diledi.

''TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI''

Konuşmasında, işçi ve işveren arasındaki ilişkilere hak ve adalet ekseninde baktıklarını dile getiren Erdoğan, işleyen ve güven veren bir sistemin herkesin önceliği olduğunu belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısını yapacağını hatırlatarak, "TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" şeklinde net bir çağrıda bulundu.

Erdoğan, dünyevi zenginliklere dair şu ifadeleri kullandı: "Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz."

''İHMALİ OLANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK''

Hak konusunu sadece ücrete indirgemenin doğru olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temininin de hakkın bir parçası olduğunu vurguladı.

Zaman zaman yaşanan çok üzücü iş kazalarına değinen Erdoğan, özveriyle çalışan emekçilerin yaralandığını, hatta kimi zaman maalesef hayatını kaybettiğini söyledi. Emekçi kardeşlerin rahatça ve gönül huzuruyla çalışabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, "İhmali olan kim varsa, kamu ve belediye görevlileri dahil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz" dedi.

İşverenlerin de üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri titizlikle yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, TİSK'in önemli çalışmalar yaptığını bildiğini, ancak sadece bu yıl içerisinde yaşanan kazaları dikkate aldığımızda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gördüklerini aktardı.

Erdoğan, insan hayatını etkileyen böyle bir konuda işin asla şansa bırakılmayacağını, her türlü tedbirin alınmasını sağlayacaklarını belirterek, TİSK'in bu konuda da öncü ve örnek olacağına inandığını sözlerine ekledi.

EKONOMİDE SON 23 YIL DEĞERLENDİRMESİ

Konuşmasının bir bölümünü Türkiye'nin son 23 yıldaki tarihi başarılarına ayıran Cumhurbaşkanı, ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlükten güvenliğe uzanan geniş bir alanda ülkeye önemli başarılar yaşattıklarını ve küresel ölçekte etki sahibi bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Ekonomik verilere değinen Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıktığını, milli gelirin ise 238 milyar dolardan 2025 yılı 3. Çeyrek rakamlarına göre 1,5 trilyon doları aştığını kaydetti. Ekonomik büyümenin 21 çeyrektir sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, bu başarıların deprem bölgesi için harcanan 90 milyar dolara rağmen elde edildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 1.9 milyar dolarlık milli gelir hedefine emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, ülke risk priminin de düştüğünü bildirdi. Enflasyonda, kasım ayında 0,87 gelen enflasyonun doğru yolda olunduğunu teyit ettiğini sözlerine ekledi.