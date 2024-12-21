Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
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Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına bir kişi tarafından araçla saldırı düzenlendi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Almanya'da meydana gelen saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtti.

Erdoğan paylaşımında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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