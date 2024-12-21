Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına bir kişi tarafından araçla saldırı düzenlendi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Almanya'da meydana gelen saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtti.
Erdoğan paylaşımında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 21, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı