Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: "Türkiye Yüzyılı'nın en büyük pay sahibi onlar!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak annelerin aile yapısındaki ve toplumdaki vazgeçilmez yerini vurguladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Şefkat ve fedakarlıklarıyla hayata yön veren annelerin toplumun temel direği olduğunu ifade eden Erdoğan, medeniyet değerlerimizde annelik makamına verilen öneme dikkat çekti.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR" DÜSTURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Cennet annelerin ayakları altındadır" anlayışını şiar edinen bir medeniyetin mensupları olduklarını hatırlattı. Annelerin emeklerinin her zaman baş tacı edildiğini belirten Erdoğan, devlet olarak onların huzuru ve refahı için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.


TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA ANNELERİN ROLÜ

Güçlü bir Türkiye'nin inşasında annelerin en büyük pay sahibi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" idealine de annelerin gayret ve destekleriyle ulaşılacağına olan inancını vurguladı. Ülkenin kalkınma sürecinde annelerin üstlendiği kritik rolün önemine değindi.

ANNELERE HÜRMET VE RAHMET MESAJI
Mesajının sonunda tüm annelerin gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük hürmeti annelerin hak ettiğini belirtti. Hayatta olmayan anneleri ise rahmet ve minnetle yad ederek mesajını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

