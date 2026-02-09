Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye 57. yıla özel 57 güllü hediye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir jest yaptı. Erdoğan, yıl dönümü vesilesiyle Bahçeli'ye özel olarak hazırlanan bir çiçek aranjmanı gönderdi.

57. YILA ÖZEL ANLAMLI TASARIM

Türk bayrağı motifinde hazırlanan aranjmanda, partinin 57. kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunularak tam 57 adet gül kullanıldı. Konuya ilişkin detayları ve hediyenin fotoğrafını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yönter, gönderilen hediyenin anlamını şu sözlerle aktardı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye Türk bayrağı motifinde hazırlanmış, 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği göndermiştir."