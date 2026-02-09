Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye 57. yıla özel 57 güllü hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, Türk bayrağı motifli ve 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye 57. yıla özel 57 güllü hediye
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir jest yaptı. Erdoğan, yıl dönümü vesilesiyle Bahçeli'ye özel olarak hazırlanan bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye 57. yıla özel 57 güllü hediye - Resim : 1

57. YILA ÖZEL ANLAMLI TASARIM

Türk bayrağı motifinde hazırlanan aranjmanda, partinin 57. kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunularak tam 57 adet gül kullanıldı. Konuya ilişkin detayları ve hediyenin fotoğrafını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yönter, gönderilen hediyenin anlamını şu sözlerle aktardı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye Türk bayrağı motifinde hazırlanmış, 57. yıla ithafen 57 gülün yer aldığı tebrik çiçeği göndermiştir."

Maliye harekete geçti! Avukatların gelir beyanları mercek altındaMaliye harekete geçti! Avukatların gelir beyanları mercek altındaGündem
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'den adliye çıkışı ilk sözler: "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum"Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'den adliye çıkışı ilk sözler: "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum"Gündem
recep tayyip erdoğan devlet bahçeli
Günün Manşetleri
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 9 Şubat Pazartesi
Yurtta hava nasıl olacak? Yurtta hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu