Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu ile ilgili değişiklik mesajı verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu ile ilgili değişiklik sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali! - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de bir değişim süreci yaşandığı belirtilerek, "Siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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