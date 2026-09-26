Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsü açıklaması: Savaş suçlularının yeri mahkeme salonlarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda iş dünyasının ve davetlilerin karşısına çıktı. Erdoğan, konuşmasında güncel dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, yapay zeka teknolojilerinden Filistin meselesine, Türkiye ekonomisindeki son verilere kadar geniş bir çerçevede açıklamalar yaptı.

YAPAY ZEKA UYARISI: İNSAN FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLİRSE...

Konuşmasına yapay zekanın günlük hayata etkilerine değinerek başlayan Erdoğan, teknolojideki gelişmelerin hem bireysel hem de iş hayatını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojilerin üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkilediğini belirten Erdoğan, reel sektörün yapay zekadan istifade ettiği ölçüde girişimcinin, sanayicinin ve yatırımcının da bu yeniliklerden faydalandığını ifade etti.

Erdoğan, bu noktada bir uyarıda da bulunmayı ihmal etmedi. Yapay zeka geliştirilirken insan faktörüne gereken önemin verilmemesi halinde beklenenin tam tersi sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: İnsanı insan yapan değerler korunmazsa, rekabette her ne pahasına olursa olsun galip gelmek merkeze konulursa, geliştirilen tüm teknolojilerin fayda değil zarar getireceğini vurguladı. Bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten Erdoğan, Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari ilişkilerin de hayata yön veren değerler ışığında sürekli gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SAVAŞ SUÇLULARININ YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL

Konuşmasında küresel sisteme dair sert bir tabloya da işaret eden Erdoğan, dünyanın bir çıkmaz döneminden geçtiğini ve bu fırtınanın etkilerinin pek çok alanda hissedildiğini söyledi. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a uzanan coğrafyada, içerisinde adaletin yer almadığı hiçbir reçetenin sahada bir karşılığının olmadığını daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı. Gazze'de ve Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcıların, gerçeklerin yüzlerine vurulmasından rahatsızlık duysa da kendilerinin doğru bildiklerini cesaretle söylemeye devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan bu noktada sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer insanlardan üstün gören, vicdanı ve ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız, geri adım atmayacağız."

Konuşmasının önceki bölümlerinde de aynı vurguyu tekrarlayan Erdoğan, "Kendini seçilmiş zanneden, tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesaplarını verecekleri mahkeme salonlarıdır" ifadelerini kullandı. Bu sürecin er ya da geç adaletle sonuçlanacağına inandığını belirten Erdoğan, soykırım failleri adalet önünde hesap vermezse aynı vahşetin tekrarlanacağını, aynı insanlık trajedisiyle gelecekte çocukların da karşılaşacağını söyledi. Kendisinin ve Türk milletinin son nefesine kadar bu adalet mücadelesinin içinde olacağını ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 24 ÇEYREKLİK KESİNTİSİZ BÜYÜME

Konuşmasının ekonomiye ilişkin bölümünde son dönemin tablosuna değinen Erdoğan, küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu süreçte Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardıklarını söyledi. Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artırmak amacıyla gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü ve bu sayede 16 yıllık kesintisiz büyüme performansının sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.