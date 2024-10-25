Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS açıklaması: "BRICS ile iş birliği çıkarımızadır"

Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi’nin ardından liderlerden açıklamalar art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirveden Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye de kendi menfaatleri ekseninde BRICS ile işbirliğini önümüzdeki dönemde de ilerletme arzusundadır.” şeklinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin BRICS ile işbirliğini ilerletmesi ülkemizin çıkarınadır. Bu anlayıştan birilerinin bize yapmış olduğu telkinlerle vazgeçemeyiz. Kendi kararımızı kendimiz vermek suretiyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ PARAYLA TİCARET ÖZGÜR TİCARETTİR"

Ülkelerin yerel para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir.” dedi.

Bu arada Türkiye’nin BRICS üyeliği konusunda "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiası ortaya atıldı. Oysa Türkiye’nin BRICS’e üyeliği Kazan’da oylanmadı. Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler için ortaklık formülü geliştirildi.

TÜRKİYE "ORTAK ÜLKE" OLACAK MI?

Öte yandan BRICS ülkeleri, BRICS’in genişlemesine ilişkin bir yol haritası üzerinde anlaştı. Üyeler, genişleme yolunda ilk aşama olarak Birlik için ortak ülkelerin bir listesi üzerinde anlaşmaya vardı. Basına yansıyan listelerde Türkiye yer alsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz resmi bir liste yayınlamadıklarının altını çizdi.

Rusya lideri Putin, BRICS Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuştu. Putin, “Bazı ülkeler, BRICS’in çalışmalarına tam katılım yönünde öneri ve taleplerini bize ilettiler. Daha sonra biz, gelecekteki ortak ülkelere bu sıfatla davet ve önerimizi göndereceğiz." dedi. Rus lider sözlerini "Olumlu yanıt aldığımızda kimin bu listede yer aldığını ilan edeceğiz. Tam cevap almadan şimdi açıklamak doğru olmaz." ifadeleriyle sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı, BRICS ödeme sistemi hakkında ise "Şu anda SWIFT’e bir alternatif yaratmıyoruz. Yine de uluslararası ödemelerdeki sorunlar önemli. Bu yüzden ulusal para birimlerinin kullanılmasına yönelik adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

BRICS’in yeni üyelerinden İran’ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise zirvedeki görüşmelerin uygulanması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarının komplosunun etkisiz hale geleceğini söyledi.

BRICS Zirvesi’nin ardından yayınlanan Kazan Bildirgesi’nde de milli paralarla ticaretine vurgu yapıldı.

BRICS ÜLKELERİ İSRAİL'İ KINADI

Bildirgede ayrıca Suriye'de bulunan yabancı askeri varlık "illegal" olarak tanımlandı ve kınandı. İsrail’in Suriye’de İran’ın diplomatik misyonunun hedef alınması yine kınanırken Lübnan’daki çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırı “terörist eylem” olarak nitelendirildi.

BRICS üyeleri, İsrail'e de askeri operasyonları derhal durdurması ve Gazze'den çekilmesi çağrısı yaptı.