Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a Devlet Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a ülkenin en yüksek madalyasını takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen devlet nişanı töreninde, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin altı çizildi. Erdoğan, beş asra yaklaşan tarihi bağların her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek diplomatik temasların ulaştığı noktaya dikkat çekti.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Törende söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ilişkilerimiz, kıymetli kardeşim Tebbun’un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi. Bu ivmenin temelinde 2023 yılında Cezayir’e gerçekleştirilen ziyaretin önemli bir rol oynadığı hatırlatıldı. O dönem alınan ilişkileri stratejik seviyeye yükseltme kararının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kuruldu. Konseyin ilk toplantısı Ankara'da başarıyla tamamlanırken, iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak çeşitli resmi anlaşmalara imzalar atıldı.

"CEZAYİR BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Cezayir'in bölgesinde giderek daha önemli bir aktör haline geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Tebbun’un dirayetli liderliği altında Cezayir’in bir yıldız gibi parladığını memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan, bu bölgesel gelişimin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin ilerlemesine sağladığı doğrudan katkılardan dolayı Tebbun’a Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı tevcih etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise kendisine takdim edilen devlet nişanı karşısında teşekkürlerini sundu. Tebbun, Türkiye ile Cezayir arasında var olan kardeşlik bağlarının önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini temenni etti. Külliye'deki resmi tören, iki liderin karşılıklı iyi niyet mesajlarını paylaşmasıyla sona erdi.