Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı 4 saat 50 dakika süren kapalı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

TBMM'deki kapalı oturum devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'te açıklama yapmış ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Genel Kurul'daki kapalı oturum öncesinde kendi değerlendirmelerini yaptıklarını söyleyen Özgür Özel, "Geçmişte böyle davetler ya geri çevrilirdi ya da açık oturuma geldiklerinde hiçbir şey demeden giderlerdi. Sonra biz itiraz ederdik, onlar da derdi ki 'Ne yapalım canlı yayında devlet sırrı mı verelim?' Bu kaçacak kapıyı bırakmamak adına dedik ki 'Türkiye'ye İsrail saldıracak' sözü neyse kapalı oturumda gelin anlatın." ifadelerini kullanmıştı.

CHP olarak İçtüzük ve Anayasa'ya bağlı olduklarını ifade eden Özgür Özel, "Kapalı oturumda söylenen sözler, 10 yıl boyunca gizli tutanakta kalır. Biz söylenen sözleri anlatmayız. Ama söylenmeyen sözler olursa ifşa ederiz." dedi.

Özgür Özel, açıklamalarında "Grup başkanvekillerimle, Meclis İdare Amirimizle birlikte bütün grup, bütün Meclis pürdikkat dinledik, ne söylendi ne söylenmedi? Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi. 'Oturum açık, gizli bilgiyi nasıl verelim, açık açık konuşulamaz' dediler. '10 yıl gizli kalacak tutanak altında, konuşun' dedik; bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır." demişti.

Erdoğan'ın Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya 'İsrail, Türkiye'ye saldıracak' lafını attığını belirten Özgür Özel, "Televizyonlara, gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor. Ama bunu, milli güvenliği ve hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor. Milletimize şikayet ediyorum." diye konuştu. Özel, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel, "Türkiye'deki gerçek gazetecileri, televizyoncuları Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gündem manipülasyonundan arınmaya, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, hayat pahalılığını, çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurun çektiği sıkıntıları, gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet diyorum." dedi.

İsrail'e karşı Filistin'in aslan gibi yanında olduklarını vurgulayan Özgür Özel, "Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik. Bu parlamentoda Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili bilgilendirme yaptı. Süleyman Demirel çıktı dedi ki 'Biz, bu vakitten sonra iktidarıyla muhalefetiyle tek yüreğiz.' Eğer ki böyle bir tehdit olsun, aynı cümleyi söylemekten bir dakika ne ben ne grup başkanvekillerim geri durmazlar. Grubumuzun tamamı eğer böyle bir tehdit olsa Türkiye'nin tek yürek olmasını savunacaktık." şeklinde konuştu.

Ülkenin gerçek gündemine dönülmesi gerektiğini kaydeden Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon, ana muhalefet partisi eliyle samimiyet tartısına çıkarılmıştır ve vurulan mihenk taşından maalesef iktidarın bu konuda kötü niyeti ortaya çıkmıştır. İktidar partisi tarafından yapılan manipülasyonu, milletimize şikayet ediyoruz. Sizin sorunlarınızı konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki kapalı oturumla ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gün geçtikçe katliamın maddi ve manevi faturası kabarıyor. Savaşın bölgemizdeki diğer ülkelere yayılma tehlikesi büyüyor. İsrail'in artan saldırılarına komşumuz İran'ın geçen hafta mukabelede bulunması bölgesel çatışma riskini hiç olmadığı kadar yükseltmiştir. Hemen her gün yeni bir eşiğin aşıldığı bu gerilimi çok yakından takip ediyor, devletimizin ve milletimizin güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuklarını, yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduklarını vurgulayan Erdoğan, aynı tutumu bugün de muhafaza ettiklerini belirtti.

"Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz. Dün Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız Meclis'imizin kapalı oturumunda bu konuyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi. Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Açıkçası Sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik. Bununla birlikte daha düne kadar bölücü örgütün Suriye uzantısı PYD ile ilgili çok iyimser cümleler kuranlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri anlatamayacağımızın bilincindeyiz. Varsın onlar kendi hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yayılmacı hevesleri, vatan topraklarına dikilen kem gözleri, kabaran işgalci niyetleri kursaklarda bırakacak kudrete ziyadesiyle sahiptir. Açık ve net söylüyorum, vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır."