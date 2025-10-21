Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Ali Mahir Başarır’a 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında hem tazminat davası açtı hem de suç duyurusunda bulundu.

Başarır’ın, 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri üzerine yasal süreç başlatıldı. Başarır’ın konuşmasında “Cumhurbaşkanına yönelik mesnetsiz itham ve hakaretamiz sözler sarf ettiği” gerekçesiyle dava açıldığı bildirildi.

250 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçeyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.