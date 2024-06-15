Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli yorumu! Özgür Özel'in suç ortağı söylemine de tepki gösterdi

Türkiye kamuoyu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına odaklanırken konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan, açıklamaların "devlet adamı yaklaşımıyla" yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Devlet Bey’in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları için "konuyu bu şekilde kapatmış olması isabetli" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalara işaret etti. "net bir duruş var" dedi.

- Parti sözcümüz Ömer Çelik bey zaten gereken açıklamaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı’nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey’in açıklaması isabetli olmuştur.

İspanya ve İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "suç ortağı" söylemine tepki gösterdi, "Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul’da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar." ifadelerini kullandı.