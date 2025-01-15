Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı.

Yılın ilk günlerinde ekonomi ile ilgili güzel haberler aldıklarını belirten Erdoğan, "İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Bizi en fazla sevindiren rakamlardan biri; savunma ihracatımızın 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Burada da 2023'e kıyasla yüzde 29'luk bir artış kaydettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm istatistiklerinin bu ayın sonunda belli olacağını dile getirerek, "İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren bir tabloyla karşılaşacağız." dedi.

İş gücü piyasasının güçlü görünümünü sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, işsizlik oranının son 19 aydır tek hanede seyrettiğini hatıtrlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranının yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "Erkeklerde yüzde 6,6 ile tarihimizin en iyi seviyesini yakaladık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam oluşturduk. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Bunlar hem sevindirici hem de umut verici gelişmeler. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen bunları başarmamız ayrıca takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Enflasyonla mücadeleye verdikleri önemi her fırsatta vurguladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda girdiğimiz dezenflasyon süreci hamdolsun devam ediyor. Aralık ayında yıllık enflasyon mayıstaki seviyesine göre 31 puandan fazla geriledi, yüzde 44,4 olarak gerçekleşti. Mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin ancak hizmetler kısmında atalet yüksek seyrediyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dünyada da benzer bir durumun yaşandığını müşahede ettiklerini anlatarak, "Hükümet olarak bu ataleti kıracak müdahalelere kesinlikle giriyoruz, gireceğiz. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz." diye konuştu.

Bir süredir üzerinde çalıştıkları sosyal konut projesinin bunlardan biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Deprem konutları tamamlandıkça elimiz biraz daha rahatlayacak." dedi.

"2025 SENESİNDE ENFLASYON HEDEFLERİMİZİ TUTTURMA KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber, hep birlikte kazanacağız. 22 yılda küresel krizler dahil nice zorluğun üstesinden alnımızın akıyla geldik. 2008 krizinde herkes 'Yandık, bittik' böyle bir havada iken, biz 'Bu kriz, Türkiye'yi teğet geçecek' dedik ve hamdolsun haklı çıktık. Sadece bununla da kalmadık IMF'ye olan borcun ödenmesinden tek haneli enflasyon oranlarına kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. Biliyorsunuz IMF'ye 23 milyar dolar borcumuz vardı. Kendileri kapımızı çaldı, 'Hayır, biz artık sizden bir daha borç almayacağız' dedik. Ve böylece IMF'ye kapıyı kapadık. Milletim, kalbini ferah tutsun. Ne yapıyorsak akılla ve incelikli bir strateji ile yapıyoruz. Günü kurtarmak için değil, geleceğimizi güvenceye almak için çalışıyoruz. Türkiye, emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır. İktidar ve ittifak olarak art niyetin, kötümserliğin kin ve husumetin bizi yolumuzdan alıkoymasına, inancımızı ve azmimizi sarsmamasına izin vermeyeceğiz."