Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan’da ataması yapılan 3 bin 500 engelli öğretmen arasına giremeyen tüm adayların atamasının gerçekleştirildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
Kaynak: Anadolu Ajansı58 ili geride bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye mi kaldırıldı? Can Tanrıyar gözaltına alındı Bergüzar Korel'den laiklik paylaşımı