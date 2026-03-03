Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 Bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu. Konuşmasının başında İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede yaşanan cinayete değinen Erdoğan, eğitim camiasına ve merhumenin ailesine taziyelerini iletti.

"HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

İstanbul Çekmeköy’de bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik hakkında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiç bir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızdan ve kültürümüzde kabul edilmez."

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından başlatılan hukuki sürece dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet olayının üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti. Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekânını inşallah cennet eylesin."

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak devam eden Erdoğan, "Değerli misafirler, ev sahibi Türkiye olarak Ankara kura çekimi töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başından, sosyal medya platformlarından ve çeşitli iletişim vasıtalarından şu anda bizleri takip eden, gözü gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Törenin düzenlenmesine katkı sunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, "500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31.073 konutun Ankara'mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"740 BİN SOSYAL KONUTU MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK"

Hükümetin şehircilik ve konut alanındaki icraatlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar atılan adımları şu sözlerle özetledi: "Değerli kardeşim biz millete hizmet yoluna erdemliler hareketi olarak çıkmış bir kadroyuz. Bu milletin hizmetkarı olmayı milletin emanetine sahip çıkmayı kendimiz için şeref ve haysiyet meselesi olarak görüyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak Cenabı Allahın yardımı aziz milletimizin de desteğiyle yaptık. Önümüze konulan tüm engelleri aziz milletimizin basiretiyle ferasetiyle dirayetiyle aştık. Dar gelirli vatandaşlarımızı yeni yuvalar ile buluşturduk. Şehirlerimizi parklarıyla millet bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet yollarıyla gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattık ve güzelleştirdik. Altyapısı hazır olan arsaları vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Bu süreçte TOKİ'miz güzel bir performans ortaya koydu ve böylelikle bir milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Alt gelir grubundaki 5 milyona aşkın vatandaşımızın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladık. Kardeşlerim şehircilik de en büyük başarı hikayesini deprem bölgemizde yazdık milletimize verdiğimiz sözü tutarak üç yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık."

Konuşmasında dış politikadaki gelişmelere ve komşu coğrafyalardaki çatışmalara da yer veren Erdoğan, Türkiye'nin istikrar adası olma vasfını koruduğunu belirtti. Bölgedeki tabloyu şu sözlerle aktardı: "Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan'la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Siyonist tahrikle İran'a saldırıldı. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'te gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum."