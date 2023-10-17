Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki Vahşet İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki Vahşet İçin Çağrı
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze’deki vahşet için tüm insanlığa çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar E. Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç ABD'nin Büyük İsrail Planını Açıkladı! E. Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç ABD'nin Büyük İsrail Planını Açıkladı! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat!