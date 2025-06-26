Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: “Kapanması büyük sıkıntı yaratır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber Global'e göre, son dönemde Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilimin enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Hürmüz Boğazı’nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran’ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Son gerilim enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.”

GABAR VE KARADENİZ'DE ENERJİ ATAĞI

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, yurt içindeki enerji projeleri hakkında da bilgi verdi: “Türkiye olarak biz kendi enerji kaynaklarımızı artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gabar’daki petrolden Karadeniz’deki doğal gaza kadar birçok noktada üretim yapıyor ve bunu artırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizi ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Erdoğan, enerjide tam bağımsızlık hedefine dikkat çekerek, ithalatı azaltıp üretimi artırma yönünde güçlü bir irade ortaya koyduklarını ifade etti.

“ENERJİ, ARTIK BİR BEKA MESELESİ”

Erdoğan, enerjinin günümüzde ülkeler için bir güvenlik ve beka meselesi haline geldiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Nihai hedefimiz ise Türkiye’yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmektir. Yaşananlar enerjinin ülkeler için beka meselesi olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur.”

İki gün önce ortaya atılan “İran doğalgazı kesti” şeklindeki iddialara da açıklık getiren Erdoğan, durumun gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti: “İki gün önce bir dedikodu yayıldı, dediler ki; ‘İran doğalgazı kesti.’ Bu konuyu derhal Enerji Bakanımla görüştüm; o da muhatabıyla temas kurdu. Aslında böyle bir durum yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile doğrudan temas kurduklarını belirterek ilişkilerin sürdüğünü dile getirdi: “Biz ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la görüşmemizi yaptık. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran’dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok.”