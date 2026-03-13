Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan’ın mesajı şu şekilde:

“Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin.”

