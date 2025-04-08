Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması: 'Buz dağının görünen kısmı'

Erdoğan, "Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı, onlar da çok iyi biliyor. Korkunun, paniğin ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adaletin tecellisine engel olamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu’nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yolsuzluk soruşturması ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaşananlar, milletin malına ve kaynaklarına çökenlerin adalete hesap vermesidir. CHP yönetimi de büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Kamuoyuna yansıyanlar, buz dağının yalnızca görünen kısmıdır. Korkunun ve paniğin ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, daha fazlasının habercisidir. Adaletin tecellisini engellemek kimseye fayda sağlamaz.”

Erdoğan, ayrıca CHP’nin marjinal sol örgütler gibi hareket ettiğini ve muhalefetle ilgili sert eleştirilerde bulundu. CHP’nin demokrasi zemininde değil, sokak terörüyle siyasette yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "CHP'nin içinde bulunduğu durum, demokrasiyle bağdaşmayan bir haldir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan bazı önemli başlıklar şunlar oldu:

"Mazlumları savunma noktasında kimse bize sınır çizemeyecek"

"CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor"

"Siyasette rekabet vardır, husumet yoktur"

"Yolsuzlukların üstü asla kapatılamaz"