Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

“Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.”

"İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz."

"Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz."

"Bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riski ile karşı karşıyadır. Buna izin verilmemelidir."

"Savaşın daha da büyümemesi için başlıca İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler harekete geçmeli."

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen politika ile bu hassas zamanı yöneteceğiz."