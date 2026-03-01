Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın Dinî Lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.

Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

