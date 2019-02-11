Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankası ile ilgili, "Gazi'ye uygun olarak atacağız adımları ve bu hisseyi Hazine'ye er ya da geç teslim edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan, İş Bankası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Tek parti CHP’sinin bu ülkeye maliyeti büyüktür. Ankara’nın dili olsa da anlatsa. Baktık ki dün CHP’nin başındakı zat bir sürü zırvayla milletimizin kafasını karıştırmaya kalkıyor. İttifak yaptıkları partileri sayıyor asıl büyük işbirliği yaptıkları Kandil’deki terör örgütünü saklıyor. Partisinin en büyük sorunu kendisi olmuş haberi yok. Tefecilerden bahsediyor, en büyük tefeci IMF’dir. Bu ülkeyle IMF anlaşmasını kim yapmıştır? CHP yapmıştır. Peki bu ülkeyi IMF’den kim kurtarmıştır? Biz kurtardık biz. Ülke yönetimini ele geçirirlerse ilk yapacakları iş ülkeyi IMF’ye teslim etmek olacak. İş Bankası’ndan para almıyoruz ki diyor. Onu da Gazi’ye uygun olarak atacağız adımları ve bu hisseyi Hazine’ye er ya da geç teslim edeceğiz.



Arifiye’daki palet fabrikasını yabancılara satmamızdan bahsediyor, böyle bir satış söz konusu değil, sadece yüzde 50-50 olmak üzere işletmesini bu oluşuma teslim ettik. Burada daha başarılı adımlar atmak gerekiyorsa biz bu adımları atmaya hazırız."



ulusal.com.tr