Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e 'Dünya Kupası' ve 'Filistin' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e 'Dünya Kupası' ve 'Filistin' telefonu
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İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin diplomatik temasında Türkiye-İspanya ikili ilişkileri masaya yatırılırken, bölgesel ve küresel çaptaki gelişmeler de çok boyutlu olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Sporun bölgesel yansımalarının da konuşulduğu görüşmede Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğu belirtildi.

2027 YILI İÇİN YENİDEN TÜRKİYE DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Temasın sonunda gelecek planlamalarına değinen Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

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