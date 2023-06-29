Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi.
"BU ALÇAKLIĞI GÖZ YUMANLAR EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"
Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenlerin ve bu alçaklığa göz yumanların emellerine ulaşamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı