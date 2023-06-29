Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi.

"BU ALÇAKLIĞI GÖZ YUMANLAR EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenlerin ve bu alçaklığa göz yumanların emellerine ulaşamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: