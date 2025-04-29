Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştiğini vurguladı...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İtalya ile yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Görüşmelerimizde vize, eğitim, spor ve kültür gibi pek çok konuyu da değerlendirdik” dedi. Türkiye ve İtalya’nın NATO müttefiki olarak önemli konularda güçlü bir uyum içinde olduğunu belirten Erdoğan, İtalya’nın Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’ye verdiği destek için teşekkür etti.

Savunma sanayi ve enerji vurgusu

Savunma sanayinde kaydedilen ilerlemenin yeni ortaklıklarla sürdürüleceğini kaydeden Erdoğan, enerji projelerinde de iş birliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gazze ve Suriye gündemdeydi

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, ateşkese bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Suriye’de ise ülkenin yeniden inşasına ve toprak bütünlüğüne odaklandıklarını dile getirdi. Ayrıca, İtalya’nın bu süreçteki yapıcı rolünün önemine işaret etti.

Meloni: "İlişkilerimiz stratejik boyuta ulaştı"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Türkiye ile belirledikleri ticari hedefi beş yıl erken yakaladıklarını belirterek, iş birliğinin yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığını söyledi. Meloni, “Enerji, doğalgaz, yenilenebilir enerji, hızlı tren, spor ve arkeoloji gibi birçok alanda iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye kaynaklı göç sıfırlandı”

Göç konusunda da değerlendirmelerde bulunan Meloni, “Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Sayın Erdoğan’a bu konuda teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Meloni ayrıca, Gazze’de kalıcı barışa ulaşılması için Arap ülkelerinin çabalarını desteklediklerini söyledi.

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