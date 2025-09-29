Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı tamamlandı. Kritik başlıkların ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler’i anarak başladı: “Dün ebediyete irtihal eden Türk edebiyatının velüd kalemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yadediyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.”

Erdoğan, 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katıldıklarını hatırlatarak, “Filistin'in yanı sıra, Lübnan, İran, Yemen ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Dostumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermesi açısından ziyaretimiz manidardı” dedi.

Ayrıca 18 Eylül’de şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi için kura çekildiğini belirten Erdoğan, “Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51 bin 947'ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİFLERE DESTEK YÜKSELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatiflere sağlanan destekler hakkında da bilgi verdi: “19 Eylül'de Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik ve Stratejisi Eylem Planı'nı yaptık. Kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Destek kalemlerinde iki kat artış yapmıştık. Bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık. Makine, ekipman, demirbaş alım desteğini 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 150 bin liraya yükselttik.”

“TEKNOFEST’İN 13’ÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in gençler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi: “Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in 13'üncüsü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Eserleri, fikirleri, projeleriyle Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST nesli tepki mirasını tıpkı miras olarak olgunluğa çevirecek, Alparslan, Fatih, Yavuz ve Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek. Biz de üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapıyoruz.”

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere verilen desteğe dikkat çekti: “Bu yılbaşında İŞKUR Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak yoğun teveccüh dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR gençlik programından faydalandırmayı hedefliyoruz.”

“80’İNCİ GENEL KURUL’A FİLİSTİN DAVASI DAMGASINI VURMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz BM 80. Genel Kurulu, genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdik. Türk-Amerikan toplumunun öncü isimlerinden iş çevrelerine, uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. BM'nin tam karşısındaki Türk Evimiz diplomasinin kalbinin attığı merkez olarak yine göz doldurdu. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. genel kurula Filistin davası damgasını vurmuştur. Fransa ve Suudi Arabistan eşbaşkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi yoğundu. Ertesi gün Başbakanlık dönemim dahil 13. defa genel kurula hitap ettim. Hitabımızda Gazze'de yaşanan ve soykırım boyutunu aşıp, toplu kıyıma evrilen vahşete vurgu yaptık. 23 aydır kesintisiz maruz kalınan zulmü rakam ve fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail'in barbarlıklarına karşı harekete geçmeye çağırdık.”

“AFRİKA’DAN ASYA’YA, BALKANLAR’DAN LATİN AMERİKA’YA MESAJ VERDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin çok yönlü dış politikasına değindi: “Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya Türkiye'nin dış politikasında özel yer tutan bölgelere yönelik mesajlar verdik. Kıbrıs Türkünün haklı davasını bir kez daha çok güçlü şekilde savunduk. KKTC'yi tanıma çağrımızı tekrarladık. Sıfır Atık Projesi ile aile kurumuna yönelik saldırıları yine insanlığın gündemine taşıdık. Hitabımız Türkiye'nin 360 derece bakış açısıyla yürüttüğü çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan dış politikasının özü, özeti ve çerçevesi niteliğindeydi.”

“GAZZE’DE AKAN KANI DURDURMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ MASAYA YATIRDIK”

BM görüşmeleri çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ve bölge liderleriyle yapılan toplantıya da değinen Erdoğan, Gazze’deki insani dramın ele alındığını belirtti: “Sayın Trump ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze toplantısı son derece verimli geçti. Gazze'de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz bunu masaya yatırdık. İklim Zirvesi'nde 2053 net sıfır emisyon doğrultusunda reformlardan bahsettik.”

Erdoğan ayrıca Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam’ın yanı sıra BM Genel Sekreteri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’yu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi hatta dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Ortada bir devlet aklının değil kan ve kaostan beslenen katliam kadrosu çok net görülüyor. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor.”

“FİLİSTİN’İ TANIMAYAN KALMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaşanan gelişmelere dikkat çekti: “Genel kurulda 10 Batılı ülke Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Güvenlik Konseyi üyesi 2 ülkenin Filistin devletini tanıması fevkalade önemlidir. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasında bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen ülke olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra yapılması gereken tanımanın hakkını vermektir. Bunun yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin vücut bulması için çaba harcamaktan geçiyor.”

Filistin meselesinde Türkiye’nin kararlı duruşunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Batı Şeria'yı ilhak etme, Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arka planında özgür Filistin devleti ihtimalinin yok etme planı vardır. Bu da Büyük İsrail devletini hayata geçirmektir. Türkiye şu an her iki projenin de karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konmasının kararlı duruşumuzu net ortaya koymamızdır. Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Türkiye'nin bugün özgürlük için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost düşman herkes çok iyi bilmektedir.”

“MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNİN BİR KIYMETİ YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefeti eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Ortadoğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist ithamı yapanların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı. Dün de vuzufsuz, vizyonsuz, kifayetsizdi bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar.”

