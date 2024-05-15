Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuda tasarruf açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamuda Tasarruf Paketi"ni değerlendirdi. Harcanan her kuruşun hesabının sorulacağı bir sistem olduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruf ederek kaynakların verimli biçimde kullanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan açıklamalarında, "28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Kamuda harcama kontrol ve kesintileriyle tasarrufları artırıyoruz. Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz. Ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan paketin bütün kamuyu kapsadığını ifade etti. Erdoğan, "Birincisi bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İkincisi, bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz. Üçüncü ve son olarak tedbirler bütün kamuyu kapsıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personelin uymak zorunda olduğunu kaydetti. Erdoğan konuşmasında, "Yani merkezi idareler, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar bu paketin kapsamındadır. Bu çerçevede tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız." dedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçesi verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi nisan ayında 177,8 milyar lira açık verdi. Yılın ilk dört ayında açık ise 691,3 milyar lira oldu.