Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama: İki tarafa da ikazlarımızı iletiyoruz

Beştepe Millet Sergi Salonu, Türk diplomasisinin yol haritasının çizildiği 16. Büyükelçiler Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündemini meşgul eden sıcak çatışma bölgeleri ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, devletin ve milletin yurt dışındaki temsili sırasında terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit düşen diplomatları rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, özellikle Karadeniz'de tırmanan gerilime dikkat çekti.

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Ukrayna savaşı ekseninde devam eden çatışmaların deniz güvenliğini riske attığını belirten Erdoğan, İstanbul süreciyle birlikte insani sahada somut sonuçlar elde ettiklerini hatırlattı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, sivil gemilerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, "Son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. İkazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz. Her iki tarafa da ikazlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel sistemin son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa, oradan da çok kutupluluğa evrildiğini analiz eden Erdoğan, mevcut uluslararası düzenin sorun çözmekten aciz kaldığını vurguladı. Holokost'un insanlık hafızasındaki izlerine değinen ve Ruanda'da 100 gün içinde 800 bin insanın soykırıma uğradığını hatırlatan Erdoğan, Bosna'dan Irak'a, Somali'den Orta Afrika'ya kadar milyonlarca masumun hayatını kaybettiği bir tabloyu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı, insan hakları ve küresel adalet kavramlarının daha fazla konuşulmasına rağmen, "Şu tespitinde mutlaka yapılması gerekiyor tüm bu gelişmeler savaşları, çatışmaları, istikrarsızlıkları çözmek yerine sorunları daha da derinleştiriyor. Mazlumu ezen güncel düzen kriz üretti" dedi.

VARİL BOMBALARI YAĞARKEN DÜNYA SUSTU

Suriye ve Gazze'deki insanlık dramına geniş bir parantez açan Erdoğan, Batı dünyasının sessizliğini sert sözlerle eleştirdi. 13,5 yıl boyunca süren katliamlara, sivillerin üzerine yağan varil bombalarına vicdan sahibi bir avuç ülke dışında kimsenin ses çıkarmadığını belirten Erdoğan, "600 binden fazla Suriyeli, Baas rejimi ve terör örgütleri saldırılarında şehit oldu, Sednaya gibi işkence merkezlerinde işkence gördü, milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etti. Sınır hatlarından yansıyan insanlık dışı görüntüleri hiçbirimiz unutmadık. Ülkemize doğru itilen botları unutmadık. Avrupa başkentlerinde kaybolan binlerce Suriyeli çocuğu unutmadık" şeklinde konuştu.

Gazze'deki tabloyu da rakamlarla ortaya koyan Erdoğan, 365 kilometrekarelik alana 200 bin tondan fazla bomba atıldığını ve 70 binin üzerinde Gazzelinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Soykırımdan önce Gazze'nin nüfusu 2,3 milyon civarıydı" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu, aksi takdirde ne kendi çıkarlarını koruyabileceğini ne de dostlarına yardım edebileceğini vurgulayan Erdoğan, izledikleri dış politikanın bir "eksen kayması" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Erdoğan, "Ne eksen kayması ne rota değişimi ne de köklerden kopma hiçbirisi söz konusu değildir. Dünyanın her köşesiyle ekonomik, ticari, diplomatik, siyasi ilişkiler geliştirmenin çabasındayız. Biz de yere sağlam basıyor hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçiriyoruz" dedi.

SURİYE'DE TARİHİ FIRSAT KAPISI ARALANDI

Krizlerle anılan coğrafyada bir barış ve istikrar kuşağı oluşturmak için mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, Trump ile New York'ta başlatılan sürecin neticelendiğini ve Hamas'ın serinkanlı tutumu sayesinde ateşkesin büyük ölçüde korunduğunu ifade etti. Önceliklerinin ateşkesin kalıcılığı ve Gazze'nin yeniden inşası olduğunu söyleyen Erdoğan, Suriye'deki rejim değişikliğine de değindi. Erdoğan, "Esad rejimin devrilmesiyle Suriye'nin önünde tarihi bir fırsat kapısı aralandı. Sadece ülkemizden dönenlerin sayısı 580 bini buldu. Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşleri huzur ortamı kalıcı hale geldikçe hızlanacaktır. İsrail'in Suriye'ye yönelik eylemleri, bu ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın önündeki en büyük engeldir" değerlendirmesinde bulundu.

KAFKASYA BARIŞA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birlikteyiz, buradayız, komşuyuz, inşallah ilelebet de birlikte olacağız" mesajını verdi. Kafkasya'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti. Türkiye'nin de Ermenistan ile normalleşme sürecinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bazı sembolik adımlar atacağız" sinyalini verdi.

Yurt dışındaki Türk varlığına ve terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Büyük devlet olmak nerede yaşarsa yaşasın vatandaşına sahip çıkmak demektir. 7 milyonluk Türk diasporası millet olarak bizim canımızdan bir parçadır" dedi. FETÖ'nün yurt dışı uzantılarıyla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, "Terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları ile mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmeliyiz, ihanet şebekesinin ülkemiz ve demokrasimiz açısından tehdit oluşturmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda diplomatlara teşekkür eden ve 2025 yılındaki yoğun diplomasi trafiğini özetleyen Erdoğan, yıl içinde 24 yurt dışı seyahati yaptıklarını, 91 lideri ağırladıklarını, 270 temas ve 176 telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.