Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da katıldığı bir programda, Kartal'da çöken bina ve hayatını kaybedenlerin olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık saatler önce Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu. Kartal'da enkaz alanını ziyaret eden Erdoğan, olay yerinde bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Hastanede ziyaretlerimizi yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken birçok ders var. Buna göre de şu anda gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Atılması gereken adımları da kararlı bir şekilde atacağız" dedi. Ayrıca, Erdoğan, enkazın tamamen kaldırılmadığı bilgisini de paylaştı. Erdoğan, enkazdan çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. Erdoğan, çöken bina enkazından birkaç kişi daha olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da katıldığı programda Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili konuştu.



Erdoğan, "Özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık saatler önce Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan gerek tüm bakan arkadaşlarıma tüm kurumların temsilcilerine özellikle oradaki operatörlerin temsilcilerine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum ve bu enkazın altında kalan kardeşlerimi de sağlık, sıhhatle onlara kavuşmayı da Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



Erdoğan, çöken bina enkazından birkaç kişi daha olduğunu söyledi.



ERDOĞAN ENKAZ ALANINI ZİYARET ETTİ



Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanında incelemelerde bulundu.



Burada bir açıklama yapan Erdoğan, "Hastanede ziyaretlerimizi yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken birçok ders var. Buna göre de şu anda gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Atılması gereken adımları da kararlı bir şekilde atacağız." dedi.



"ENKAZ TAMAMEN KALDIRILDI MI?"



Erdoğan, bir muhabirin "Enkaz tamamen kaldırıldı mı?" sorusunu, "Daha kalkmadı" şeklinde yanıt verdi.



Erdoğan, enkazdan çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti.



ulusal.com.tr



