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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu talimatı! Kimlikleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nın olay yerinden güvenli bir şekilde ayrılmasının sağlanması için yetkililere talimat verdiği ve olayla yakından ilgilendiği öğrenildi. Bu arada saldırganlardan 6'sının kimliğinin belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu talimatı! Kimlikleri belirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya Cumhurbaşkanlığından tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nın olay yerinden güvenli bir şekilde ayrılmasının sağlanması için yetkililere talimat verdiği ve olayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Bu arada saldırganlardan 6'sının kimliğinin belirlendiği bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #kemal kılıçdaroğlu
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