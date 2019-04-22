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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye İttifakına inen yumruğa tepki gösterdi. Erdoğan, "Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan, şunları belirtti:

"Dün dört şehidimizi toprağa verdik. 

Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. 

Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır.

Şiddeti asla tasvip edemeyiz.

Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.

Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #kılıçdaroğlu
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