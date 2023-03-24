Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı konutlara ilişkin "Bu şehirlerde yaşayan insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek, hesaplarının tekemmülünü bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bunca imtihandan alnının akıyla sıyrılmış bu milleti tek başına deprem mi esir edecek, asla. Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. 14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak

Ayrıntılar geliyor...