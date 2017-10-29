Konya'da AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ilişkin, "Tutturdu şimdi 'Erken seçim.' diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran'da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan hiçbir bir netice alınmayınca orada ne yaptık, dedik ki 'eyvallah erken seçim'. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezili rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Bu süreçte en büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye'nin anamuhalefet gibi demokrasilerde çok önemli görevler üstlenen bir makamının adeta boş durumda olmasıdır. Türkiye'de anamuhalefet yok biliyor musunuz? Halbuki bir anamuhalefet olsa demokrasi mücadelemiz çok daha güçlü olacaktır."



"Bu şahıs demokratlıktan bahsediyor. Senden demokrat olmaz, senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur, başka bir şey olmaz."



"Tutturdu şimdi 'erken seçim' diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran'da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok.""Bu zat şunu da söyledi. 'Yüzde 40'ın altına düşersem çekileceğim' dedi. Çekildi mi? Niye? Akşam başka, sabah başka. Şimdi biz desek ki 'Haydi seçime gidelim', inanın bana kaçacak delik arar.""AK Parti'nin kendi iç bünyesindeki değişim ihtiyacının ürünü tasarrufları eleştirerek demokrasinin namusunu kurtarmıyor sadece üzerinize vazife olmayan bir işe karışmış oluyorsunuz. Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle, AK Parti'nin kendi bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili gayet güzel bir şekilde bazı yerlerde bazı değişimleri siyasi olarak yapıyorsak, bu senin anlamayacağın, bilmeyeceğin bir iştir. Çünkü senin siyasette daha çok öğreneceğin işler var. Bu atılan adımların neler getirip götüreceğini de gelecekte öğreneceksin. Biz bir şeyi yapıyorsak, bunu kılı kırk yararak yaparız. İstişarelerimizi yaparız, adımlarımızı da ona göre atarız.""Biz milletimize seçimlerde verdiğimiz sözün gereği olarak partimiz bünyesindeki teşkilat yöneticilerini de belediye başkanlarını da milletvekillerini de kendi teamüllerimize göre denetler, değerlendiririz. Bu işin siyasi, idari, yargı boyutu vardır. Bütün bunları değerlendiririz ve ondan sonra da adımımızı atarız. Bu, partimizin demokratik hakkıdır ve bize oy verenlere karşı sorumluluğumuzun da gereğidir."