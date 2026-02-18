Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum: “Tarihi bir adım attık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında kürsüye çıkarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“TARİHİ BİR ADIM ATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bugün kabul edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna değindi. Raporun kabul edilmesini önemli bir gelişme olarak nitelendiren Erdoğan, sürece ilişkin "Tarihi bir adım attık" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, organizasyonun başarısından dolayı bakanlığı tebrik ederken, ödül alacak mülki idare amirlerini kutladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen nöbet değişimine değinen Erdoğan, eski ve yeni bakanlara yönelik mesajlarını iletti. Erdoğan, "İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya’ya bir kez de sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi’ye de aynı şekilde başarılar diliyor, yapacağı hayırlar sebebiyle inşallah milletim adına kendisine şimdiden şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgesel barış ve istikrar konularına da temas eden Erdoğan, Gazze halkına yönelik dayanışma mesajı verdi. Ramazan ayının millete hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım" diyerek şunları kaydetti: "Bizler birbirimize destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım."

Konuşmasının devamında devlet, millet ve tarih arasındaki bağa dikkat çeken Erdoğan, Nurettin Topçu'dan örnekler verdi. Erdoğan, Topçu'nun "Mazinin bittiği yerde millet biter, insan biter, iz’an biter; bunlar nihayet bulurlar. Millet tarihinden ibarettir. Onu tarihinden sıyırınız, insan sürüsü kalır" sözlerini hatırlatarak, tarihi sürekliliğin önemini vurguladı.

Geçmişle kurulan bağın bir zincirin halkaları gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Ben babama, o da Kosova’nın kahramanlarına ve Yıldırım Han’a bağlanır. Bunların ruhu ise Yunuslar’la, Alparslanlar’dan geçerek Hz. Muhammed’e kadar uzanan zincirin bize daha yakın bulunan halkalarını teşkil ederler. Bizim bu atalarımızın varlığı, geçmişten ibaret bir bütün teşkil ederek bizim ruhumuz, bizim dimağımız olmuştur. Millet bir büyük dimağın, böyle büyük bir ruhun adıdır" dedi.

DEVLET-İ EBED MÜDDET ANLAYIŞI

Türk milletinin devlet mefhumuna yüklediği anlama işaret eden Erdoğan, tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalınmadığını belirtti. Erdoğan sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Evet, büyük bir millet olarak bizim büyük dimağımızın, büyük ruhumuzun bir özelliği de devlet mefhumuna yüklediğimiz anlam ve atfettiğimiz önemdir. Biz tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış, 'ebet müddet' şiarıyla devletini daima yaşatmış ve sonraki kuşaklara aktarmış bir milletiz. Milli ve manevi değerlerimiz, beşeri ve kültürel kıymetlerimiz, geçmiş ve gelecek tasavvurumuz devlet felsefemize doğrudan dercedilmiştir."

Erdoğan, valilere hitaben yaptığı konuşmada devlet felsefesi, idari sorumluluklar ve terörle mücadele sürecine ilişkin önemli mesajlar da verdi. Devletin sadece idari bir yapı olmadığını belirten Erdoğan, "İnsanı yok sayar, hikmeti dışlarsanız huzur ve istikrarı sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET HİKMET İLE MÜŞTEREKTİR

Erdoğan, binlerce yıllık devlet geleneğinin temelinde adaletin, merkezinde insanın, mihverinde ise erdem ve ahlakın bulunduğunu söyledi. Devletin kudret, saadet, şefkat ve merhamet anlamlarını da içerdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu bakımdan hükümet, hikmetle iç içe geçmiştir. Devlet-i Aliye’de Sadrazamlık dahil önemli makamlarda bulunmuş Yusuf Kamil Paşa bu hakikati 'Hükümet hikmet ile müşterektir' sözüyle dile getirmiştir. Dolayısıyla adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz." Konuşmasında Nizamülmülk’ün Siyasetname’sinden bir anekdot paylaşan Erdoğan, Humus Valisi ile Ömer bin Abdülaziz arasındaki mektuplaşmayı örnek gösterdi. Erdoğan, Ömer bin Abdülaziz’in, çarşı duvarlarının onarımı için bütçe isteyen valiye verdiği şu yanıtı aktardı: "'Humus çarşısının duvarını adaletle yükselttiğinde, yolları da korku ve zulümden arındırıp tertemiz ettiğinde ortaya çıkacak yapının çamur ve tuğlaya ihtiyacı yoktur.' Evet, mesele bizim için işte bu kadar billurlaşmış, kristalize bir hakikattir."

SORUNLARI ANKARA’YA HAVALE ETMEYİN

Valilerin devletin sahadaki yansıması olduğunu belirten Erdoğan, mülki amirlerden beklentilerini sıraladı. İyi bir liderliğin risk almayı gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, "İdare-i maslahatçılıktan yani yerelde çözülebilecek sorunları Ankara’ya havale etmekten uzak durmayı gerektirir" dedi.

Erdoğan, suyu akışına bırakan ve mirası tüketen yöneticilerin liderlik vasfı taşıyamayacağını belirterek, valilerin vatandaşla hemhal olması gerektiğini vurguladı.

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, yapılan her hizmetin "Hakk’ın rızasına vasıl olma aracı" olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Unvanımız ne olursa olsun şahsım dahil hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız" diyerek kaynakların titizlikle kullanılmasını istedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erdoğan sürece ilişkin şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyduk. Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir adım attık."

Kabul edilen raporun bir yol haritası niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütaalalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak" dedi.

Erdoğan, hedeflerinin önce "Terörsüz Türkiye", ardından da coğrafyada "Terörsüz Bölge"yi hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için mülki idare amirlerine seslenen Erdoğan, "Sürecin sıhhatli bir şekilde devamı için sınır bölgelerimizdeki valilerimiz başta olmak üzere mülki idare amirlerimize önemli görevler düşüyor" açıklamasında bulundu.