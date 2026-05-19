Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: "Yarım asırlık beladan..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile gençleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularla ve 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, gençleri tebrik ederek spor, eğitim ve meslek hayatlarında başarılarla dolu parlak bir gelecek diledi.

"İSTİKLALİNİZİ ELDE ETMEDEN İSTİKBALE YÜRÜYEMEZSİNİZ"

Gençlerin ve milli sporcuların Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek, öncü, mimar ve mihmandar bir nesil temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdad ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan, bu savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesareti ile 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal and istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır."

Esaret bulutlarının semaları kapladığı o zorlu günlerde milletin tek yürek olduğunu ve ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğrattığını belirten Erdoğan, "19 Mayıs'ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

"Terörsüz Türkiye Süreci İle Refahın ve Kardeşliğin Olduğu Bir Ülke Teslim Etmeye Çalışıyoruz"

Söz konusu iradenin 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir."

"OMUZ OMUZA YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya ve en büyük yatırımı gençlere yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum."